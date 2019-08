Haagse P!nk-fan dolgelukkig na concert op het Malieveld: “Ze is mijn zuurstof”

De Haagse Sophie van Bokhorst heeft zondag haar 65ste concert van P!nk bijgewoond. De wereldster sloot haar ‘Beautiful Trauma World Tour’ af op het Malieveld. “Dit concert staat zeker in mijn top tien. Het was zo goed en heel speciaal om haar te zien in mijn eigen woonplaats”, vertelt de megafan op Den Haag FM.

Sophie was een van de ongeveer 50.000 bezoekers die naar het Malieveld kwamen voor P!nk. “Het voorprogramma van Davina Michelle was ook goed”, vertelt ze. Om 65 concerten van de artiest bij te kunnen wonen, heeft Sophie meerdere stedentrips ondernomen. “Ze is als zuurstof voor mij. Ik ben voor P!nk naar België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Zwitserland, Zweden en Engeland gereisd. Dat zijn mijn vakanties.”

Wanneer Sophie haar idool nog eens te zien krijgt is niet bekend. “Haar huidige contract is net afgelopen dus het is afwachten wat ze gaat doen, maar kan nog wel even duren voor ze weer hier komt.”

Foto: Sophie van Bokhorst.

Luister hier naar het interview met Sophie van Bokhorst op Den Haag FM.