Robin Haase zakt flink op wereldranglijst

Robin Haase zakt flink op de wereldranglijst. De 32-jarige Haagse tennisser strandde ruim een week geleden in de kwalificatie voor het ATP-toernooi van Montréal. Daardoor staat Haase nu op plek 123 in de wereldranglijst. Vorige week was dat nog 86.

Begin dit jaar stond Haase op nummer 50 van de wereld. Zeven jaar geleden stond hij op de 33e plek. Haagse won dit seizoen op de ATP Tour pas negen partijen.

Foto: Hans Willink.