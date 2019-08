Haagse P!nk-fan dolgelukkig na concert op het Malieveld: “Ze is mijn zuurstof”

Tweede Wielerronde Omloop Zuiderpark op 1 september

RWV de Spartaan organiseert op zondag 1 september voor de tweede keer de wielerronde Omloop Zuiderpark. Na een succesvolle eerste editie in 2018, waarbij voor het eerst in 45 jaar weer wielrenners door het park koersten, komt daar nu een vervolg op.

Het parcours kenmerkt zich door de hoge snelheden die het peloton behaalt. Rondes met 50 km/h gemiddeld bleken hier eerder al mogelijk. Een groot peloton zal dan ook op hoge snelheid langs de bezoekers racen.

In twee wedstrijden zullen naar verwachting 150-200 renners gaan strijden om de eer. Om 10.00 uur trappen de amateurs af voor hun koers over 75km (30 rondes), om 12.15 uur volgen de sportklasse en basisleden voor hun koers over 50km (20 rondes).

Voor bezoekers is de entree gratis en blijft de binnenring van het Zuiderpark bereikbaar. De start en finish is bij de ingang via de Marie Heijnenweg.