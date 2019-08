Haagse P!nk-fan dolgelukkig na concert op het Malieveld: “Ze is mijn zuurstof”

Wedstrijden AZ misschien in ADO stadion

ADO Den Haag en de gemeente staan ervoor open om in ieder geval twee wedstrijden van AZ in het Cars Jeans Stadion te laten spelen. Zaterdag stortte een gedeelte van het dak van het AZ-stadion in. ADO heeft de Alkmaarders nu een aanbieding gedaan.

Naast het Cars Jeans Stadion zijn ook de stadions van Sparta en FC Utrecht nog in de race om de wedstrijden te faciliteren. Naar verwachting wordt vandaag het besluit genomen waar de wedstrijden gespeeld gaan worden.

Foto: Richard Mulder.