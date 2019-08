Aanhouding man met bivakmuts was onterecht

De man die met een bivakmuts een kaartje op Den Haag Centraal ging kopen tijdens de demonstratie tegen het boerkaverbod is onterecht aangehouden. Dat meldt de politie. ‘De aanhouding van een man met bivakmuts bleek na voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie op juridische basis onterecht.’ Hierop is de man weer vrijgelaten.

De man trok de aandacht door tijdens de demonstratie op het Malieveld tegen het boerkaverbod met een bivakmuts op te lopen. Gezichtsbedekkende kleding is sinds kort verboden in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Er wordt ook wel gesproken over een boerkaverbod. Maar ook bivakmutsen en integraalhelmen zijn op die plekken verboden.

Dat de man werd aangesproken door agenten toen hij met een bivakmuts op het centraal station in liep is niet zo gek. Toen hij de muts niet af wilde zetten is hij aangehouden. Onterecht zo blijkt nu.