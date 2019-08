Blokkenschem The Streets of Chuck Deely bekend

De line-up voor de allereerste editie van het straatfestival The Streets of Chuck Deely is al een weekje compleet. Nu is ook het blokkenschema gepubliceerd. Ruim veertig acts waaronder singer/songwriter Tim Knol, de Haagse popartiest Son Mieux en zangeres Janne Schra zullen zondag 25 augustus optreden in de Grote Marktstraat.

Niet alleen muzikanten nemen de Grote Marktstraat over, ook andere straatartiesten laten hun kunsten zien. Op drie plekken in de straat is er ruimte voor Street Dance, Street Art en Street Theatre. Rond 18.15 uur worden de eerste Chuck Deely Awards uitgereikt door wethouders Richard de Mos van Economie en Robert van Asten van Cultuur.

Chuck Deely

Chuck Deely was een Amerikaanse zanger die jaren lang als straatmuzikant in Den Haag speelde. Hij begeleidde zichzelf met een gitaar en was dagelijks te vinden bij Den Haag Centraal Station en in de Grote Marktstraat. Op maandag 9 januari 2017 overleed de muzikant aan de gevolgen van een flinke griep.

The Streets of Chuck Deely is zondag 25 augustus van 12.00 tot 18.00 uur in de Grote Marktstraat en is gratis toegankelijk.