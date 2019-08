Aanhouding man met bivakmuts was onterecht

FlixBus doekt tegen de afspraken in Eurolines Nederland op

Het Europese langeafstand OV-bedrijf FlixBus sluit tegen de afspraken in de deuren van de onlangs overgenomen concurrent Eurolines. Dat zegt de FNV. Onder andere het kantoor in Den Haag gaat dicht.

Medewerkers van Eurolines Nederland voelen zich volgens de vakbond gebruikt. “Ons is altijd verteld dat er na de overname arbeidsvoorwaardelijk voorlopig niks zou veranderen,” aldus FNV-kaderlid Hans Goedegebuure. Voor de medewerkers dreigt nu ontslag.

In mei werd bekend dat het Franse openbaar streekvervoersbedrijf Transdev haar internationale dochteronderneming Eurolines zou gaan verkopen. FlixBus kocht Eurolines over. “FlixBus wil over de ruggen van werknemers en chauffeurs de Europese markt gaan domineren. Dat kan niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen die het werk uitvoeren”, reageert FNV-vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag.

“FlixBus heeft een minimale ontslagvergoeding aangeboden. Ook wil het niet verder onderhandelen over een sociaal plan” aldus de FNV. Het gaat om een groep van ongeveer twintig mensen met allemaal lange dienstverbanden.

Foto: Felix O. / Flickr.