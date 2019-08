Gemeente sluit islamitisch centrum tijdelijk

Een islamitisch educatief centrum aan de Televisiestraat is door de gemeente tijdelijk gesloten omdat het zich niet hield aan het bestemmingsplan. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De Haagse Pandbrigade ontdekte tijdens een controle dat er (godsdienst)les werd gegeven, terwijl het gebouw bestemd is als bedrijfspand. Ook is de brandveiligheid ‘onvoldoende’. Volgens ooggetuigen doet het bedrijfspand dienst als moskee.

Bij de Kamer van Koophandel staat de ‘Stichting lslamitisch Educatief Centrum Nederland Jamia Faizan-ul-Mustapha s.a.w.’ ingeschreven op een woonadres aan de Dassenrade in Den Haag Zuidwest. De stichting heeft als doel ‘het geestelijk en materieel welzijn van moslims in Nederland’ te bevorderen.

Nergens staat dat de stichting een gebedshuis wil zijn. Terwijl de inrichting van het pand er toch uitziet als een klassieke moskee, met een rood tapijt op de grond, diverse islamitische symbolen en een spreekgestoelte voor een imam. Dat duidt niet op ‘ondernemen en bedrijvigheid’.

De voorzitter van Jamia Faizan-ul-Mustapha laat in een telefonische reactie weten dat zijn stichting alle activiteiten in het gebouw heeft opgeschort na de melding van de Pandbrigade. “We gaan een vergunning aanvragen voor onze activiteiten en als we die niet krijgen, gaan we verhuizen. We respecteren de regels van de gemeente. Dat is toch logisch?”

Foto: Omroep West.