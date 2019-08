Huis in Den Haag in jaar tijd bijna tien procent duurder

Een huis in Den Haag is in een jaar tijd gemiddeld 9,2 procent duurder geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De bank vergeleek de huizenprijzen in heel het land in het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van dit jaar.

Den Haag is bijna koploper als het gaat om de prijsstijging van woningen. Alleen in Utrecht stegen de huizenprijzen harder (9,7 procent). De gemiddelde verkoopprijs in het tweede kwartaal van 2019 was in Den Haag 319.945 euro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het prijsverschil tussen de Randstad en de provincie steeds meer toeneemt. In tien jaar tijd is het prijsverschil bijna verdubbeld.

Foto: Daan de Ligt.