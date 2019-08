Blokkenschem The Streets of Chuck Deely bekend

Kinderen kruipen in de huid van Rembrandt in het Mauritshuis

Het jaar 2019 staat in het teken van Rembrandt van Rijn en de Gouden Eeuw, en ook in Den Haag wordt hier aandacht aan besteed. Het hele jaar zijn er verschillende activiteiten, waaronder in het Mauritshuis; Daar kunnen kinderen in de zomervakantie de tentoonstelling ‘Hallo Rembrandt!’ bezoeken.

“We hebben hem gemaakt omdat het Rembrandtjaar is”, zeg Janneke Gilsing van het Mauritshuis. “Rembrandt is dit jaar 350 jaar geleden overleden en wij vonden het leuk om iets te doen voor de jongste doelgroep, kinderen van drie tot elf jaar. En die kinderen kunnen bij ons Rembrandt ontdekken en beleven, het is een interactieve tentoonstelling waarbij ze alles mogen aanraken en vooral heel veel zelf kunnen doen.”

“Het idee is dat ze Rembrandt echt leren kennen en dat ze zijn echte schilderijen dan ook meer gaan waarderen. En misschien gaan ze die dan ook leuker en interessanter vinden”, zegt Gilsing. De tentoonstelling is nog tot 15 september te bezoeken.