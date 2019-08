Huis in Den Haag in jaar tijd bijna tien procent duurder

Kunstenaarsduo SOGOshow zit na beroving in Kijkduin niet bij de pakken neer

Ondanks dat al hun werken werden gestolen is het kunstenaarsduo SOGOshow niet bij de pakken neer gaan zitten. In de nacht van maandag 8 juli 2019 werd er ingebroken in Winkelcentrum Kijkduin en zijn werken van SOGOshow en kunstenaar Shake meegenomen. Het winkelcentrum, dat in oktober gesloopt wordt, wordt sinds afgelopen mei beheerd door kunstenaars.

“We kregen ontzettend veel lieve berichtjes”, zegt Gordon Meuleman die samen met Sophia den Breems het duo SOGOshow vormt. “Mensen wilden zelfs voor ons een crowdfunding beginnen.” Door de projectontwikkelaar werden de kunstenaars gecompenseerd voor de gestolen werken en daarnaast werd de beveiliging bij het winkelcentrum opgeschroefd.

Zelf heeft het duo de knop omgezet en vonden ze hun eigen therapie om het incident te verwerken. “We hebben waterballonnen met verf gevuld en die keihard tegen muren gesmeten. Dat heeft weer tot mooie creaties geleid”, zegt Meuleman.

Leuke zomer

Uiteindelijk kijkt het duo toch terug op een leuke zomer: “Zelfs dit rot verhaal heeft hele mooie kanten gehad. Wij geloven er sowieso in dat je in het leven vervelende dingen gaat meemaken. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je het omzet naar iets moois in plaats van dat je blijft balen”, aldus Meuleman.