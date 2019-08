Huis in Den Haag in jaar tijd bijna tien procent duurder

Statushouders gezocht voor toneelvoorstelling Het Nationale Theater

Theaterorganisatie ‘Wat we doen’ en het Nationale Theater zoeken 175 statushouders om mee te doen aan een voorstelling volgend jaar, die gebaseerd is op het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van schrijver Rodaan al Galidi. De voorstelling moet in het voorjaar van 2020 in première gaan in Theater aan het Spui.

“De schrijver van het boek heeft negen jaar in een AZC gezeten”, zegt regisseur Floris van Delft op Den Haag FM. “In het boek beschrijft hij het leven in het AZC maar bestudeert hij ook hoe Nederland met asielzoekers omgaat. Het is een mooi, indringend maar ook een heel grappig verhaal.” De voorstelling speelt zich niet alleen af op het toneel maar begint al bij binnenkomst. De makers willen de bezoekers de procedure van asielzoekerscentra laten ervaren.

Op maandag 9 september en woensdag 9 oktober is Theater aan het Spui geopend voor meer informatie. Op die dagen vinden ook de audities plaats.

