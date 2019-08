Werkzaamheden op het spoor; Vier dagen geen treinen tussen Den Haag CS en HS

Treinreizigers moeten van donderdag tot en met zondag rekening houden met vertraging en extra overstappen. Bij station Hollands Spoor worden vijftien wissels vervangen. Daardoor rijden er geen treinen tussen Hollands Spoor en het centraal station. Reizigers kunnen volgens de NS met bussen omreizen via station Den Haag Laan van NOI.

Tussen Laan van NOI en Den Haag Centraal rijden wel treinen. Doorgaande reizigers tussen Rotterdam, Schiphol en Amsterdam krijgen het advies om via de HSL of Utrecht Centraal te reizen.

Nachtnet

Treinen op het nachtnet krijgen ook te maken met de werkzaamheden. In de nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag rijden de nachtnettreinen via Den Haag Centraal in plaats van via Den Haag HS. De NS adviseert reizigers om voor vertrek de online reisplanner te bekijken.

Het gaat nu om het eerste deel van de klus. In november wordt het werk afgemaakt.