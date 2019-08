Haagse ambulancedienst stapt zelf in evenementenzorg

11-jarige Tobi ergert zich aan afval in Moerwijk en ruimt daarom eigen straat op

De 11-jarige Tobi Mindee uit Moerwijk ergert zich al tijden groen en geel aan al het afval in zijn Moerwijk. Hij loopt daarom samen met zijn moeder geregeld door de straat om er rommel op te ruimen.

Dat Tobi zo begaan is met zijn wijk komt volgens zijn moeder Jolanda Mindee door zijn autisme. “Hij is heel erg van de regels. Je gooit geen afval op straat, dat is de regel”, aldus zijn moeder.

Opruimactie

Het begon voor Tobi toen hij met zijn moeder meedeed aan een grote opruimactie op het strand van Zandvoort. Zijn moeder regelde vervolgens bij de gemeente een afvalknijper, een paar handschoenen en vuilniszakken. Sindsdien trekken ze er samen op uit.