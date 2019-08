Vijf sterren-Kurhaus scoort onvoldoende in hoteltest, vlekken en haren in kamer

Cast musical Anastasia bekend

De cast schitterde dinsdagavond tijdens de presentatie van de nieuwe musical Anastasia. Tijdens een heus ‘staatsbanket’ in het Scheveningse Kurhaus werd de start van de repetities gevierd. De musical is de opvolger van The Lion King en is vanaf september te zien in het Circustheater.

De musical vertelt het verhaal van weesmeisje Anya dat vermoedt dat zij Anastasia Romanov is, de dochter van de vermoorde Russische tsaar, en op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis.

De regisseur van de musical is Carlien Brouwer uit Den Haag. Ze klaarde het klusje al eerder in New York en Madrid en mag nu deze versie op de planken brengen. “We proberen er wel echt een Nederlandse voorstelling van te maken. Het Broadwayteam geeft me voldoende vrijheid daarin en dat is bijzonder.” zegt ze tegen mediapartner Omroep West.

Opknapbeurt

Het Circustheater zelf wordt in zes weken tijd flink onder handen genomen om klaar te zijn voor Anastasia. Voor het decor zijn 15 trailers uit Amerika gekomen en ook de foyer en de kleedkamers krijgen een opknapbeurt. Producent Albert Verlinde weet het zeker: ‘Het wordt adembenemend en groots’.

De première is op zondag 22 september.

Foto: Roy Beuskers Fotografie.