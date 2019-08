Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Drievoudig moordverdachte Thijs H. moet verplicht naar rechtszaak komen

Drievoudig moordverdachte Thijs H. moet vrijdag verplicht aanwezig zijn bij de eerste zitting in zijn zaak voor de rechtbank in Maastricht. Dat heeft de rechtbank hem woensdag laten weten. De 27-jarige Hagenaar wordt verdacht van het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes op 4 mei en van het doden van een man en vrouw op de Brunssummerheide drie dagen later.

De zaak wordt vrijdag nog niet inhoudelijk behandeld, er wordt alleen gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. De rechter-commissaris besloot kort na de aanhouding van Thijs H. dat hij ter observatie moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.