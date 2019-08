John de Bever klaar voor optreden Den Haag Outdoor

In het Zuiderpark is zaterdag de derde editie van Den Haag Outdoor. Sinds vorig jaar is daar ook De Grote Foute Feesttent waar verschillende Nederlandstalige artiesten zullen optreden met als een van de hoofdacts voormalig profvoetballer John de Bever.

“Het is dan wel een house- en technofestival, maar mijn muziek hoort daar zeker ook thuis”, vertelt John de Bever op Den Haag FM. De geboren Brabander was al zanger sinds voor zijn voetbalcarrière. Piere Kartner, ook wel bekend als Vader Abraham, ontdekte de 14-jarige John tijdens een optreden in Nijmegen. Kartner scheef het nummer ‘Als ik later eens trouw’ voor John, die daarmee in 1980 de tipparade haalde.

In 2016 behaalde de Bever zijn grootste succes tot nu toe met zijn nummer ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’, die inmiddels meer dan 17 miljoen keer is bekeken op Youtube. “Ik vind het een enorme eer dat zoveel mensen van mijn lied genieten”, vertelt John. “Ik zal hem zaterdag dan ook twee keer zingen.”

Foto: YouTube, still.

