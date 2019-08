Kinderen kruipen in de huid van Rembrandt in het Mauritshuis

Kunstenaarsduo SOGOshow komt met eigen biertje

De Haagse kunstenaars van het duo SOGOshow komen binnenkort met een eigen biermerk. “We zijn er enorm trots op. We hebben de kans gekregen om het te benaderen alsof het onze eigen kunst is”, zegt Gordon Meuleman van het kunstenaarsduo.

In eerste instantie werden de kunstenaars gevraagd voor de huisstijl van het nieuwe biertje, maar vanwege de goede klik ontstond het idee om samen een bier te brouwen. Met welke partij SOGOshow samenwerkt willen ze nog even geheim houden, maar dat het er komt is zeker. “Het bier wordt al gebrouwen, het is al rond. Alleen moeten we het nog gaan lanceren”, aldus Meuleman.