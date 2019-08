Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Shary-An Nivillac in Expeditie Robinson

De Haagse Shary-An Nivillac doet mee aan de komende editie van Expeditie Robinson. De zangeres werd bekend van The Voice of Holland en musical Lazarus. Ze sleepte na het behalen van de halve finale The Voice of Holland een platendeal binnen en bracht sindsdien een rits singles uit.

Naast Nivillac doen ook NPO 3FM-dj Eva Koreman, presentator Rijk Hofman en tv-kok Hugo Kennis mee aan Expeditie Robinson. Eerder werd al bekend dat onder anderen Rob Geus, YouTubers Kalvijn en Onnedi en radio-dj Frank van der Lende dit jaar strijden om de titel Robinson.

Expeditie Robinson is vanaf 1 september 20:00 uur op televisie te zien. Expeditie Robinson wordt dit seizoen gepresenteerd door Nicolette Kluiver en Kaj Gorgels.

Foto: Shary-An Nivillac eerder bij Den Haag FM.