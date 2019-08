Stadhuis in het teken van Nationale Indië Herdenking

Het stadhuis staat tot en met zondag 8 september in het teken van de Nationale Indië Herdenking. In het atrium van het stadhuis is de tentoonstelling Naar Holland. Repatriëring, Migratie of Vlucht? te zien.

De expositie, die vorig jaar al op de Tong Tong Fair te zien was, gaat over de komst van honderdduizenden Indische Nederlanders. “Noemen we het repatriëring, migratie, of vlucht? Waarom kozen zij niet voor het nieuwe Indonesië?” De tentoonstelling is samengesteld door Margaret Leidelmeijer.

In de periode 1946–1968 reisden 330.000 personen naar Holland, de gangbare naam voor Nederland in de kolonie. Zij waren vrijwel allemaal Nederlandse staatsburgers. Zo divers als de samenleving in Nederlands- Indië was, zo divers was ook dit gezelschap.

Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag worden bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan herdacht.

Foto: PR.