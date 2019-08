Vijf sterren-Kurhaus scoort onvoldoende in hoteltest, vlekken en haren in kamer

Het Grand Hotel Amrâth Kurhaus komt niet best uit de hoteltest van het omroep Max-programma Max Vakantieman. Het Scheveningse hotel krijgt een zware onvoldoende. Vooral aan de hygiëne schort het in het vijf sterren hotel.

261,- euro voor twee personen, mét ontbijt. Dat betaalde de verslaggever van het programma. In de hal zijn vlekken in het tapijt en het plafond te zien. Op de kamer krijgen we beelden voorgeschoteld van schimmelvlekken op het raamkozijn. Ook ligt er overal een dikke laag stof en zitten er vlekken in de dekbedden. De wc-pot is smerig en in de rest van de badkamer vlekken en kalkaanslag. In het doucheputje zitten flink wat haren.

Het Grand Hotel Amrâth Kurhaus laat in een reactie weten continue bezig te zijn met renovatie, onderhoud en verbetering.

Het programma is hier terug te kijken. Vanaf minuut 34 gaat het over het Kurhaus.