Stadhuis in het teken van Nationale Indië Herdenking

WINACTIE: Gratis naar K3 in World Forum

Meer in

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor de verjaardagsshow ’20 jaar K3′, op 24 augustus om 17.00 uur in World Forum in Den Haag.

De Vlaamse meidengroep K3 viert dit jaar haar twintigste verjaardag en pakt flink uit. Zij trappen de jubileumtour eind augustus af in Den Haag. De show wordt een mix van de oude K3-nummers en de nieuwste hits. Daarnaast wordt er veel gedanst, is er een fantastische LED-show en kun je hun allernieuwste outfit bewonderen.

Vrijkaarten

Wil jij vier kaarten winnen voor ’20 jaar K3′? Vul dan hieronder je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen deze week live in de uitzending op Den Haag FM met de winnaars.