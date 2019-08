Zorgen over minder openbare parkeerplaatsen

Meer in

Bewoners van Den Haag maken zich zorgen over openbare parkeerplaatsen die verdwijnen. Althans, dat stelt het CDA in schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Openbare parkeerplaatsen zouden steeds vaker verdwijnen om de aanleg van privé-parkeerplekken in bijvoorbeeld een tuin mogelijk te maken.

Parkeerplaatsen aan de straat moeten dan verdwijnen om de gelegenheid te geven een eigen inrit in te rijden. CDA-fractievertegenwoordiger Daniël de Groot vraagt het stadsbestuur nu de buurtbewoners te betrekken bij het vergeven van dergelijke vergunningen.

“Voor de betreffende bewoner is dit een mooie opzet. Echter gaat dit ten koste van openbare parkeerplaatsen. Niet voor iedereen is dit namelijk een optie, denk aan bewoners van hoogbouw.” aldus De Groot.