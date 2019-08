ADO Vrouwen na afloop van voorbereiding op nieuw seizoen: “We willen de beker terughalen naar Den Haag”

De ADO Den Haag Vrouwen hebben woensdagavond hun laatste oefenwedstrijd gespeeld ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het terrein van Scheveningen werd het tegen het Belgische KAA Gent 2-2.

Over de doelstelling voor het komende seizoen is trainer Sjaak Polak uitgesproken. “Ik kan wel zeggen dat we voor het kampioenschap gaan, maar dan kom je niet geloofwaardig over. We willen bij de beste vier of drie eindigen”, aldus de oefenmeester die wel gelooft in bekersucces. “Het zou leuk zijn als de beker terug kan komen naar Den Haag.”

Bekeravontuur

Speelster en mogelijk aanvoerder Nadine Noordam hoopt ook op een mooi bekeravontuur. “Een paar jaar geleden is het gelukt de beker te winnen. Laten we dat opnieuw proberen zou ik zeggen”, aldus de middenvelder.

Vrijdag 23 augustus beginnen ze de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.