Beachkorfbaltoernooi viert lustrum op het strand van Scheveningen

Aanstaande zaterdag vindt voor de vijfde keer het NK Beachkorfbal Outdoor in het The Hague Beach Stadium in Scheveningen plaats. Met jaarlijks rond de 1000 deelnemers is het volgens de organisatie het grootste beachkorfbaltoernooi ter wereld.

Het NK Beachkorfbal Outdoor wordt sinds 2014 door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) georganiseerd in en rond het Beachstadion op het strand van Scheveningen. Deelnemen gaat op basis van open inschrijving. Iedereen, top- of breedtesporter, jong of oud kan meedoen en op elk niveau. De wedstrijden worden met vier tegen vier gespeeld.

Beachkorfbal is zo’n 20 jaar geleden ontstaan als variant op het korfbalspel. Met het snelle en dynamische 4 tegen 4 spel en de korte tijdsduur van de wedstrijden is beachkorfbal aantrekkelijker om naar te kijken.

Het NK Beachkorfbal Outdoor start om 12:00 uur en de finale is om 16:30 uur. Het toernooi is gratis toegankelijk voor publiek.

Foto: Archief.