BinckBank Tour voorbode voor Tour de France in Den Haag: “Dat zou toch geweldig zijn voor de stad”

De BinckBank Tour, de wielerronde van de Benelux, komt zaterdag naar Den Haag. Tijdens de tijdrit, die start op de Bezuidenhoutseweg en finisht op het Malieveld, zal een deel van de stad voor verkeer zijn afgesloten.

“Het is prachtig om al die topsporters die we wekenlang in de Tour de France hebben gezien nu in onze eigen stad kunnen bewonderen”, zegt Nathalie Nuiten van organisatieorgaan Den Haag Topsport op Den Haag FM. “Daarnaast is het een mooie gelegenheid om Den Haag als sportstad, niet alleen breedte- maar dus ook topsport, kunnen laten zien.”

Wat Nathalie betreft is deze etappe een voorbode voor meer grote wielerevenementen in de stad. “Het zou toch geweldig zijn voor de stad als de Tour de France hier een keer georganiseerd kan worden.”

Luister hier naar het interview met Nathalie Nuiten op Den Haag FM.