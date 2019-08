Comebacktournee Harrie Jekkers en Klein Orkest twee zaterdagen op tv

De registratie van de comebacktournee van Harrie Jekkers en Klein Orkest is, verdeeld over twee weken, te zien op NPO1. Het eerste deel is te zien op zaterdag 17 augustus, deel 2 volgt in het eerste weekend van september.

De tournee van Jekkers en Klein Orkest werd in juli na twee jaar afgesloten met twee optredens in het Zuiderparktheater. Onder de titel ‘Later is al lang begonnen en vroeger komt nog één keer terug’ stond de groep in vrijwel dezelfde samenstelling als dertig jaar geleden op de podia; alleen pianist Leon Smit werd vervangen.

Klein Orkest leverde twee evergreens van het Nederlandse lied op: ‘O, o, Den Haag’, een lofzang over de stad. Ook was de groep verantwoordelijk voor ‘Over de Muur’, een lied over de scheiding van Oost- en West-Duitsland.

Achter de duinen

Jekkers is solo vanaf oktober weer op het podium te vinden, dan speelt hij opnieuw zijn solovoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In ‘Achter de duinen’ blikt hij terug op zijn leven in Den Haag.

Foto: Het Nationale Toneel