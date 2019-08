Den Haag Outdoor plaatst overkappingen wegens voorspelde regen

De organisatie van Den Haag Outdoor heeft maatregelen genomen in verband met de sombere weersvoorspellingen van aanstaande zaterdag. “We hebben bij iedere stage grote overkappingen gebouwd zodat de bezoekers droog kunnen staan”, vertelt organisator Timo Bosman op Den Haag FM.

De kans dat het zaterdag regent in het Zuiderpark tijdens openluchtfestival Den Haag Outdoor is vrij groot, met name in de avond. “We hebben hier natuurlijk niet op gehoopt, maar we zijn op alles voorbereid”, vertelt Timo.

Foto: Den haag Outdoor | Facebook

Luister hier naar het interview met Timo Bosman op Den Haag FM.