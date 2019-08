Getuigen van beroving in Haagse Bos gezocht

Dinsdagmiddag is een 19-jarige jongen beroofd van zijn mobiele telefoon in het Haagse Bos. Dat meldt de politie. De twee daders fietsten na de roof weg in de richting van de Laan van Nieuw Oost-Indië.

Het slachtoffer liep rond 16.15 uur vanaf de Boslaan over het bruggetje het Haagse Bos in. Plotseling voelde hij van achter een harde duw tegen zijn arm en werd zijn telefoon uit zijn hand getrokken. Het slachtoffer rende de twee achterna, maar ze reden snel weg.

Signalement

De verdachte op de fiets is tussen de 15-17 jaar oud en ongeveer 1.75m lang. Hij heeft een getint uiterlijk, bruin kort krullend haar, grote donkere ogen en een grote mond. Hij droeg een diamanten oorbel in zijn rechteroor. Hij reed op een zwarte kleine fiets met bagagedrager.

De andere verdachte heeft een blank uiterlijk en is ongeveer 1.70 lang. Hij droeg een rood Fila trainingspak met witte strepen over de mouwen en broekspijpen. Hij had een witte pet op, heeft een opvallend groot voorhoofd en acné in zijn gezicht.