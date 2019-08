Kind (10) gewond bij steekpartij in woning Trezoriersdreef

Hagenaars aangehouden voor inbraak Santpoort

De politie in Santpoort heeft in de nacht van woensdag naar donderdag drie mannen, waaronder twee Hagenaars, aangehouden voor een poging woninginbraak. In de Noord-Hollandse plaats werd het drietal rond 02.00 uur op heterdaad betrapt.

Een bewoner keek uit het raam en zag twee jongens staan. In de omgeving heeft de politie de twee verdachten kunnen aanhouden. Ook troffen zij nog een derde verdachte aan, ook hij is aangehouden.

De twee Hagenaars zijn 22 en 28 jaar.