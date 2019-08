Kind (10) gewond bij steekpartij in woning Trezoriersdreef

Bij een steekpartij in een woning aan de Trezoriersdreef in Escamp is donderdag aan het begin van de middag een jongetje gewond geraakt. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer van de steekpartij is een jongetje van ongeveer 10 jaar oud. Bij het incident sneuvelde volgens de getuige een ruit van de woning op de eerste etage en hing de jongen met een bloedende arm naar buiten. De getuige vertelde verder nog dat aan de steekpartij enorm geschreeuw van het kind vooraf ging.

De politie bevestigt dat het om een steekpartij in de relationele sfeer gaat waarbij een verdachte is aangehouden. Dat is een 48-jarige vrouw.

De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet verder onderzoek.