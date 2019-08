Nationale Indiëherdenking bij monument in Scheveningse Bosjes

Vandaag is de Nationale Indiëherdenking bij het Indische Monument in de Scheveningse Bosjes. Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. “Dit is echt een verhaal van Nederland en dat wordt nog wel eens weggewuifd”, vertelt zanger Sjors van der Panne op Den haag FM

Elk jaar worden op deze dag ieder jaar bij het Indisch Monument in de Scheveningse Bosjes alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Na de herdenkingsplechtigheid is er ruimte voor een cultureel programma, waar Sjors het nummer Engel van van Belinda Meuldijk zal zingen. “Mijn roots liggen ook in Indië, in de vorm van mijn oma. Zij is mijn roots, in een persoon.”

Woensdag was al een herdenking in het gebouw van de Tweede Kamer. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruijn en Arib, legden een krans bij de herdenkingsplaquette.

De nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag is vrij te bezoeken. De bijeenkomst wordt ook door de NOS rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. De uitzending begint om 12.15 uur.

Foto: Ivy Njiokiktjien.

