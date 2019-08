Onderzoek naar vallende ramen ministerie

In de afgelopen maanden zijn ramen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat aan de Rijnstraat spontaan gebarsten. Het vallende glas veroorzaakte geen gewonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Dat schrijft het AD vandaag.

Bij de onderzoeken om te achterhalen wat er mis is, wordt ook gekeken of er risico is voor het springen van meer ruiten. Mocht een ruit springen kunnen voorbijgangers gewond raken. Als tijdelijke oplossing wordt de Rijnstraat bij harde wind afgesloten voor voorbijgangers. Dat was bijvoorbeeld zaterdag het geval.