Slachtoffers Japanse bezetting Nederlands-Indië herdacht

Bij het Indisch Monument is donderdag de bevrijding van Nederlands-Indië herdacht, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door Japan werd bezet. Op 15 augustus 1945, precies 74 jaar geleden, trok bezetter Japan zich terug en kwam er voor Nederlands Indië een eind aan de Tweede Wereldoorlog.

Verschillende sprekers kwamen aan het woord met persoonlijke ervaringen, vehalen en eerbetonen. Ter herdenking aan de slachtoffers werden kransen neergelegd. Honderden mensen waren aanwezig. “Ik vind het fantastisch dat we vandaag in saamhorigheid herdenken, echt fantastisch”, zegt één van de bezoekers.

“Mijn moeder is daar als meisje opgegroeid, en mijn vader heeft Nagasaki nog meegemaakt dus ik voel me nog altijd verbonden met de gebeurtenissen”, vertelt een andere bezoeker. “Voor deze mensen is het heel belangrijk dat de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië herdacht wordt”, zegt John Sijmonsberger van de organisatie. “De Tweede Wereldoorlog heeft daar niet tot 5 mei maar tot 15 augustus geduurd, daarom staan we dus hier. En ik hoop dat de volgende generatie het ook gaat zien als hun herdenking, en niet alleen als de herdenking van hun grootouders.