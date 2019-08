STRAATVRAAG: Torenhoge huizenprijzen reden om te verhuizen?

Een huis in Den Haag is in een jaar tijd gemiddeld bijna 10 procent duurder geworden, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Daarmee is onze stad na Utrecht tweede van heel Nederland als het gaat om de prijsstijging van woningen. Betekent dit dat mensen Den Haag de rug toekeren of gaat er nog steeds niets boven onze mooie stad achter de duinen?