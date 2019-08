Voetbalvereniging VUC viert 110-jarig bestaan

15 augustus 2019 is een feestelijke datum voor voetbalvereniging VUC: de club werd exact 110 jaar geleden opgericht. Toch zal dat niet op de dag zelf gevierd worden, maar op zaterdag 24 augustus. “Dan hebben we een fantastische familiedag met leden en oud-leden gepland staan.”

“Het is een mooie traditionele club,” zegt Rick van Rijken in de Middagshow van Den Haag FM. Hij is zelf al 35 jaar lid van de voetbalvereniging. “Als je geen prof kan worden en je krijgt ook niet betaald bij een hogere amateurclub, dan is er geen enkele reden om zo’n mooie club te verlaten.”

De feestelijke familiedag voor leden en oud-leden vindt plaats aan het Kleine Loo in Mariahoeve. Of er ook oud-spelers als Wesley Verhoek bij zullen zijn weet de organisator niet. “Maar ze zijn van harte welkom natuurlijk.”

Luister hier naar het interview met Rick van Rijken op Den Haag FM