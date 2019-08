AZ-icoon Ron Vlaar dankbaar voor Haagse gastvrijheid

AZ-icoon en oud-international Ron Vlaar is Den Haag heel dankbaar voor de gastvrijheid. “Ik wil iedereen bij ADO Den Haag maar ook bij de gemeente heel erg bedanken dat we van het Cars Jeans Stadion gebruik mogen maken”, zegt Vlaar op Den Haag FM. Deze week traint en speelt de Alkmaarse club omdat afgelopen weekend een deel van hun eigen stadion instortte.

“Er is achter de schermen keihard gewerkt om ons het gevoel te geven dat we een thuiswedstrijd speelden”, vertelt Vlaar na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen het Oekraïense FC Mariupol. “Deze overwinning is voor al die mensen. We voelden aan alles dat het een hele bijzondere avond was.”

De duizenden Alkmaarse fans lieten hun dankbaarheid ook duidelijk merken. De traditionele ADO-supporterskreet “Haags Kwartiertje” werd nu na 75 minuten door de AZ-fans gescandeerd. Vlak voor het eind van de wedstrijd klonk er een luidkeels “ADO bedankt” vanaf de tribunes en de avond werd afgesloten met ‘O, O, Den Haag’ van Harrie Jekkers.

AZ-FC Groningen

Aankomende zondag speelt AZ weer een ‘thuiswedstrijd’ in het Cars Jeans Stadion. Dan is FC Groningen de tegenstander. Omdat er nog een onderzoek gaande is naar de staat van het eigen AFAS Stadion kunnen de Alkmaarders daar voorlopig nog niet spelen. Of er in de komende weken vaker gebruik gemaakt gaat worden van het Cars Jeans Stadion is nog niet duidelijk.

Foto: Richard Mulder

