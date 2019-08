Haags stel gaat vervuiling Haagse grachten peddelend te lijf

De Haagse Dylan Haanappel en zijn vriendin Marije Verstraten besteden hun vrije tijd aan het schoonhouden van de grachten in onze stad, en dat doen ze op SUP (stand-up paddle) boards. Dat zijn boards die lijken op surfplanken, waarop je vooruit komt door staand te peddelen. Wekelijks gaan ze de grachten op, en vissen ze diverse soorten rommel uit het water.

“Het suppen is begonnen als hobby”, zegt Dylan. “Maar op een gegeven moment zagen we steeds meer rotzooi liggen, en daar kunnen we niet gewoon langs suppen. Dus af en toe nemen we nu een vuilniszakje mee, stoppen we daar die troep in en ruimen we het een beetje op. Mensen beseffen misschien niet altijd wat er met hun afval gebeurt als ze het zomaar weggooien, dat het op allerlei manieren in het water kan belanden. Ik wil graag wat meer bewustwording daarvan creëren, want we vinden de gekste dingen in het water. Laatst vonden we zelfs een gloednieuwe kinderponcho.”

“We doen dit niet elke dag, we moeten ook nog gewoon werken”, zegt Dylan’s vriendin Marije. Maar als het weer een beetje mee zit dan gaan we wel wekelijks. Of we door weer en wind gaan? Niet altijd, het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven”, lacht ze. Het dynamische duo is niet van plan om er binnenkort mee op te houden. “Ik denk dat we nog heel wat zomers te gaan hebben hiermee”, zegt Marije.