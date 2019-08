Henk Fraser terug op het oude nest: “Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan ADO”

In de vierde aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ is Sparta trainer Henk Fraser te gast. Fraser werkte tussen 2007 en 2016 in verschillende functies bij ADO Den Haag. Tussen 2014 en 2016 was hij hoofdtrainer.

De oud-trainer blikt in de podcast terug op zijn tijd in Den Haag. “Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan ADO”, vertelt Fraser. “Ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd. Het is altijd leuk om terug te komen op een oude werkplek. Ik ken er nog een hoop mensen en heb er gewoon een hele leuke tijd gehad.” Verder vertelt Henk hoe hij als jonge speler naar het WK 1990 ging, zijn dubieuze reputatie in zijn latere carrière en het verschil tussen ADO Den Haag, Vitesse en Sparta.

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week gaan de mannen op bezoek in het enige echte ADO-supporterscafé van Den Haag: Leo’s Koffiehuis.

Luister hier naar aflevering vier van de Den Haag FM ADO Podcast