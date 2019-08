Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Omleidingen vanwege BinckBank Tour

Een deel van de stad is zaterdagmiddag het toneel van de Binck Bank Tour, één van de grootste wielerwedstrijden in de Benelux. In Den Haag staat een individuele tijdrit van 8,4 kilometer op het programma. De gemeente raadt aan op de fiets of met het openbaar vervoer naar de stad te komen vanwege wegafsluitingen.

De start is rond 13.35 uur op de Bezuidenhoutseweg, waarna de laatste renner naar verwachting vóór 17.00 uur finisht bij het Malieveld. Voordat de profs gaan rijden zal vanaf 11:00 uur dezelfde route verreden worden door recreantenteams. Tijdens de tijdrit is het parcours, waarvan een deel op de omleidingsroute voor de afgesloten Koningstunnel ligt, volledig afgesloten voor verkeer.

Het parcours loopt van de Bezuidenhoutseweg naar de Laan van NOI en de Benoordenhoutseweg. Na het keerpunt rijden de renners vervolgens terug over de Benoordenhoutseweg, de Laan van NOI en de Boslaan, om uiteindelijk te finishen op de Boorlaan bij het Malieveld.

Wegafsluitingen

– Het Malieveld is al vanaf vrijdag afgesloten in verband met de opbouw van het parcours.

– Het startgebied aan de Bezuidenhoutseweg gaat zaterdag vanaf 6.00 uur dicht (van kruising Rijnstraat en Prins Clauslaan) voor het opbouwen van de start.

– Het volledige parcours wordt zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur afgesloten.

– De reguliere omleidingsroute voor de Koningstunnel (naar Nieuw Babylon en het Bernardviaduct via de Zwarteweg) is tijdelijk niet bereikbaar.