Volgende fase vernieuwing Erasmusweg van start

De vernieuwing van de Erasmusweg gaat een nieuwe fase in. Tot 26 augustus wordt er nog gewerkt tussen de Loevesteinlaan en Moerweg. Op 26 augustus om 06:00 uur start het werk tussen de Moerweg en de Troelstrakade. Dit deel van de weg is tot 6 januari afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden zorgen voor omleidingsroutes en meer drukte op de andere wegen rond de Erasmusweg. Verkeer van en naar Den Haag Zuid-West, Rijswijk en Wateringen moet rekening houden met extra reistijd.

Voetgangers en fietsers

De fietspaden aan beide kanten van de Erasmusweg zijn afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Erasmusweg aan de overkant van het water (langs de trambaan) of de Van Ruysbroekstraat. De extra reistijd voor fietsers is enkele minuten. Langs de huizen is altijd een pad voor voetgangers.

Overzicht van de werkzaamheden

De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. Het verkeer rijdt er vaak niet goed door. De weg heeft richting het centrum 1 rijstrook en dat is te weinig. Ook is de Erasmusweg toe aan een opknapbeurt. Daarom worden het asfalt, de bestrating en het riool vernieuwd. Tegelijkertijd worden de bereikbaarheid en veiligheid verbeterd. Er komen 2 rijbanen in elke richting. De parkeerplekken langs de weg worden breder. Dat maakt de weg overzichtelijker en veiliger.