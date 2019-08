Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het LIVE on the BEACH strandconcert. Op zaterdag 7 september staan een aantal topartiesten op het strand van Scheveningen. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De Engelse band KEANE is op zaterdag 7 september de hoofdact tijdens de vijfde editie van ‘Live on the Beach’. De avond wordt afgesloten met een set van DJ Maxi Jazz, bekend van de Britse dance act Faithless. Het voorprogramma is afkomstig van Nederlandse bodem: De Utrechtse band Rondé, Van Dik Hout en Suzan & Freek openen de avond. Vaste prik tijdens Live on the Beach is de Scheveningse zanger Pat Smith.

Vrijkaarten

Wil jij gratis naar Live on the Beach op zaterdag 7 september met onder andere Keane, DJ Maxi Jazz en Rondé? Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg. Vul snel hieronder je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Live on the Beach.