ADO Den Haag verliest van Sparta ondanks beter spel

ADO Den Haag heeft zaterdag ook de derde wedstrijd van dit seizoen verloren. In eigen huis verloor ADO met 1-2 van Sparta. De Haagse club was wel de betere ploeg, maar niet scherp genoeg voor het vijandelijke doel.

Fons Groenendijk probeerde in de rust in te grijpen. Hij wisselde Goppel en Erik Falkenburg en liet Bilal Ould-Chikh en Elson Hooi invallen. Dit had in de eerste tien minuten nog niet het gewenste resultaat.

De laatste vijftien minuten gooide Groenendijk alles-op-alles. Hij liet Michiel Kramer invallen voor de moegestreden Bakker. Eerst was het Tom Beugelsdijk die twee man van Sparta het bos instuurde en vervolgens de bal op Immers gaf. De middenvelder schoot naast.