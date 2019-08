Russische Iana Ponomareva al twee weken vermist

De Russische Iana Ponomerava is al twee weken vermist. De vrouw uit 1989 is woonachtig in de binnenstad van Den Haag. Op social media slaat de politie nu alarm. Op vrijdag 2 augustus is ze voor het laatst gezien.

“De partner is vervolgens een aantal dagen weg geweest en is op donderdag 8 augustus 2019 thuis gekomen en heeft haar vervolgens niet meer gezien.” aldus de politie van bureau Jan Hendrikstraat op Facebook.

Mensen in Den Haag die haar gezien hebben, of weten waar ze is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.