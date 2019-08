Arthur Crucq te gast in Woordenrijk XXL

Aanhouding na steekpartij aan Apeldoornselaan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 44-jarige man uit Den Haag aangehouden na een steekincident in een woning aan de Apeldoornselaan. Even na 01.00 uur trof een omstander een gewonde man aan op de Voorthuizenstraat.

Hierop zijn agenten ter plaatse gestuurd. Op aanwijzingen van het slachtoffer hielden agenten in een woning aan de Apeldoornselaan de verdachte aan. Buiten werd een mes aangetroffen die in beslaggenomen werd voor verder onderzoek.

Het slachtoffer, een 32-jarige Hagenaar, moest voor behandeling aan een wond naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk is er een ruzie in de woning ontstaan waarna hij werd gestoken. De mannen zijn bekenden van elkaar.