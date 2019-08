Arthur Crucq te gast in Woordenrijk XXL

Zondagavond 18 augustus is de Haagse kunsthistoricus Arthur Crucq te gast bij Woordenrijk XXL op Den Haag FM

In de maanden juli en augustus gaat literatuurprogramma Het Woordenrijk drie keer de diepte in. Onder de noemer ‘Leven in werken’ komt één gast uitgebreid aan het woord over zijn favoriete boeken, gedichten en songs. In deze aflevering is Arthur Crucq te gast. Crucq was in een ver verleden medewerker van zowel Stork on Air als Het Woordenrijk op Den Haag FM, de afgelopen jaren is hij druk doende met zijn werk als kunsthistoricus. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden als docent en heeft onderzoek gedaan naar stijl-theorieën, visuele kunst en geometrische patronen in bijvoorbeeld ornamenten. Crucq zal niet alleen over zijn werk komen praten, hij zal tevens zijn keuzes toelichten wat betreft literatuur en muziek.

Het Woordenrijk XXL is deze zomer op drie zondagavonden te beluisteren van 20 tot 22 uur en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenberg. In vorige jaren waren onder meer te gast: Ingrid van Engelshoven, Alexander Franken, Majel Blondel, Sandra Bechtholt, Joris Wijsmuller, Aad Meinderts, Kim Heijdenrijk, Kees ’t Hart, Ofran Badakhshani, Linda Vermeulen en Koos Meinderts. Volgende week volgt nog een laatste XXL-editie.

Het eerste uur is na afloop hier terug te beluisteren (link).

Het tweede uur is na afloop hier terug te beluisteren (link).