Winactie: Gratis naar LIVE on the BEACH met KEANE op 7 september

Haagse ‘obermishandelaars’ dinsdag weer voor de Tsjechische rechter

De broers Arash en Armin N., die in Praag een ober hebben mishandeld, moeten dinsdag weer voor de rechter verschijnen. Dan dient in de Tsjechische hoofdstad het hoger beroep in de zaak. De broers zijn door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober en wegens ordeverstoring. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Straf in Nederland

Als het vonnis definitief is, dus na het hoger beroep, kunnen de broers hun straf in Nederland uitzitten. Dit omdat Tsjechië en Nederland een uitwisselingsverdrag hebben. De broers waren vorig jaar april voor een vrijgezellenfeest in Praag. Toen ze hun eigen bier dronken op een terras, kregen ze ruzie met de manager van de zaak. De ober wilde de ruzie sussen, maar werd naar de grond gewerkt en geschopt en geslagen. Hij werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.