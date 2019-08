In beeld: BinckBank Tour in het centrum

Den Haag was zaterdagmiddag het toneel van een individuele tijdrit in de profronde BinckBank Tour. De renners gingen van start op de Bezuidenhoutseweg en reden via de Laan van Nieuw Oost-Indië en Benoordenhoutseweg terug naar de finish op het Malieveld.

Iets voor twee uur is het de Italiaan Matteo Moschetti die als eerste aan de zesde ettappe van de BinckBank Tour begint. De Belg Tim Willens start tweeëneen half uur later. Wellens staat bovenaan in het klassement. Ook na de tijdrit in Den Haag. Hij wordt daar tiende. Filippo Ganna is het snelst op het parcours van 8,4 kilometer. Wellens verdedigt zondag in de slotetappe een voorsprong van acht seconden.

Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 148 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 146 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 132 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 131 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 122 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 117 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 111 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 108 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 074 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 070 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 055 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 051 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 016 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 011 Binckbanktour etappe Den Haag - Den Haag 001

Foto’s: Richard Mulder.