Miley Cyrus en Michael Kiwanuka in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Miley Cyrus en Michael Kiwanuka.

Miley Cyrus brengt singles uit en eens in het half jaar een EP met een paar tracks, een album laat nog even op zich wachten – zondagavond hoor je haar nieuwste single, net als een verse track van de Britse zanger Michael Kiwanuka, die we nog kennen van zijn doorbraakalbum ‘Home Again’ en opvolger ‘Love & Hate’. Later dit jaar verschijnt zijn derde plaat, ook op cassettebandje.

Meer releases zijn er van HAIM, Davina Michelle, Chance the Rapper samen met En Vogue, Frank Turner, Mabel, Bon Iver (samen met Bruce Hornsby), Shura, Wulf, Janna Schra.

Tevens hoor je solo-werk van PJ Morton, die in het dagelijks leven toetsenist is van popband Maroon 5, maar op de solotour meer funky en soulvolle muziek maakt.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).