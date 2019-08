Russische vrouw na twee weken gevonden

De Russische vrouw die sinds 2 augustus was verdwenen is weer gevonden. De 30-jarige vrouw is woonachtig in de binnenstad van Den Haag. Op social media sloeg de politie vrijdag alarm toen ze vermist bleek te zijn. Op vrijdag 2 augustus was ze voor het laatst gezien.

“De partner is vervolgens een aantal dagen weg geweest en is op donderdag 8 augustus 2019 thuis gekomen en heeft haar vervolgens niet meer gezien.” aldus de politie van bureau Jan Hendrikstraat op Facebook. De politie kreeg zondagmiddag plots contact met haar.

Waarom ze weg was, zegt de politie om privacyredenen niet.